Токаев поручил приступить к созданию ядерного кластера в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к созданию ядерного кластера в стране. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания правительства.

«На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера», — подчеркнул президент.

Токаев поручил правительству и госфонду «Самрук-Казына» сформировать долгосрочные планы развития атомной отрасли, в том числе определив подходящие места для возведения АЭС, современные и безопасные технологии.

Лидер республики указал, что Казахстану необходима ядерная энергия, без этого поступательное развитие страны «окажется под вопросом».

Ранее в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства первой в республике АЭС, проект поддержали 71,12% населения. Касым-Жомарт Токаев отмечал, что строительством электростанции может заняться международный консорциум, напоминает «Свободная пресса».

