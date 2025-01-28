Токаев поручил приступить к созданию ядерного кластера в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к созданию ядерного кластера в стране. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания правительства.
«На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера», — подчеркнул президент.
Токаев поручил правительству и госфонду «Самрук-Казына» сформировать долгосрочные планы развития атомной отрасли, в том числе определив подходящие места для возведения АЭС, современные и безопасные технологии.
Лидер республики указал, что Казахстану необходима ядерная энергия, без этого поступательное развитие страны «окажется под вопросом».
Ранее в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства первой в республике АЭС, проект поддержали 71,12% населения. Касым-Жомарт Токаев отмечал, что строительством электростанции может заняться международный консорциум, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-депутат Рады Килинкаров: Переговоры по Украине начнутся в апреле-мае
- Экс-обладателя пояса WBC Дрозда дисквалифицировали за допинг на четыре года
- Токаев поручил приступить к созданию ядерного кластера в Казахстане
- В Стокгольме неизвестный пытался въехать на территорию посольства России
- Прокуратура просит взыскать 3 млрд рублей с главы курской корпорации
- На матче чемпионата Греции по футболу вывесили баннер «Слава России»
- СМИ: Самые богатые люди мира потеряли $108 млрд из-за популярности DeepSeek
- Климатолог Терешонок связал теплый январь с подрывом «Северных потоков»
- Депутат рассказал о тех, кто выйдет на пенсию досрочно
- Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru