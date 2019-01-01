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Избранный президент возложит правую руку на Конституцию Казахстана, произнесет текст присяги на государственном языке и поцелует флаг страны. Затем председатель Центризбиркома вручит Токаеву удостоверение президента и регалии главы государства, передает ТАСС.
Токаев официально вступит в должность президента Казахстана
12 июня00:55
Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана 9 июня, сегодня официально вступит в должность главы государства. Торжественная церемония пройдет во Дворце независимости в столице республики Нур-Султане.
Избранный президент возложит правую руку на Конституцию Казахстана, произнесет текст присяги на государственном языке и поцелует флаг страны. Затем председатель Центризбиркома вручит Токаеву удостоверение президента и регалии главы государства, передает ТАСС.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Казахстан
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