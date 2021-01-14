Tesla отзовет в США 158 тысяч автомобилей из-за дефектов

Национальное управление безопасности движения на трассах США потребовало от автокомпании Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей Model S и Model X, передает Reuters со ссылкой на письмо регулятора.

Это связано с отказом сенсорного экрана. Неисправность может привести к потере изображения с задней камеры и снижению видимости при движении автомобиля задним ходом.

Ранее стало известно, американский бизнесмен Илон Маск предлагал главе компании Apple Тиму Куку купить у него Tesla.