Tesla отзовет в США 158 тысяч автомобилей из-за дефектов
Национальное управление безопасности движения на трассах США потребовало от автокомпании Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей Model S и Model X, передает Reuters со ссылкой на письмо регулятора.
Это связано с отказом сенсорного экрана. Неисправность может привести к потере изображения с задней камеры и снижению видимости при движении автомобиля задним ходом.
Ранее стало известно, американский бизнесмен Илон Маск предлагал главе компании Apple Тиму Куку купить у него Tesla.
Предложение было сделано несколько лет назад, когда компания переживала трудности.
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