Теракты и президент нарушили покой в Тунисе

Два события, произошедшие в один день, нарушили установившийся было покой в популярном у российских туристов Тунисе: двойной теракт и госпитализация президента. 92-летний глава этого североафриканского государства Беджи Каид Эс-Себси был доставлен в военный госпиталь из-за серьезного заболевания. Эта госпитализация – уже вторая за неделю. Некоторые СМИ сообщили даже, что Эс-Себси скончался, однако советник президента Туниса опроверг эту информацию.

Эс-Себси возглавил Тунис в конце 2014 года, через несколько лет после свержения бен Али, который, в свою очередь, пришел к власти в результате «дворцового переворота», сместив первого президента страны Хабиба Бургибу и превратив страну в царство коррупции. Нынешний глава Туниса Эс-Себси признан самым пожилым действующим президентом после отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе. Недавно Эс-Себси объявил, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек. С учетом нынешнего состояния его здоровья, как это ни цинично, вопрос передачи власти выходит на первый план досрочно.

В тот же день в столице страны, городе Тунис, произошли два взрыва. Один из них – в 100 метрах от посольства Франции, второй – у Национального контртеррористического управления. В результате терактов погиб полицейский, девять человек получили ранения. Граждане России при взрывах не пострадали, - сообщили ТАСС в российском посольстве в Тунисе. Там отметили, что власти страны расценили взрывы как теракт. Кроме того, посольство обратилось к находящимся в Тунисе российским гражданам с призывом соблюдать меры предосторожности и проявлять повышенную бдительность.

Тунис после некоторого перерыва, связанного с предыдущим трансфером власти, вновь набирает популярность у россиян. По оценкам министра туризма Туниса, которые приводил «Интерфакс», в этом году страна рассчитывает принять порядка 750 тысяч российских туристов против 630 тысяч годом ранее. Между тем, хроника терактов в Тунисе за последние полтора десятка лет показывает, что все они были нацелены на объекты туристической инфраструктуры: 2002 год – взрыв на острове Джерба, фешенебельном тунисском курорте; 2013 – взрыв у отеля, по счастью, кроме смертника, никто не погиб; 2015 год – теракт в музее Бардо; тот же 2015 – расстрел туристов на пляже в Суссе.

Нынешние власти Туниса утверждают, что сейчас посещающие страну туристы могут чувствовать себя в полной безопасности.

