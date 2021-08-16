Телевидение Афганистана транслирует чтение Корана
Телеканалы Афганистана показывают записи чтения Корана вместо развлекательных передач, которые ранее выходили в эфир в это время. Об этом сообщает РИА Новости.
Почти все афганские телеканалы перешли на трансляцию чтения Корана. Часть из них транслирует новости о действиях талибов (боевиков запрещенного в РФ движения "Талибан").
Корреспондент агенства передает, что лишь на одном из каналов продолжается показ документальных исторических фильмов. До прихода к власти талибов в это время по афганским каналам шли развлекательные программы.
Представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим в ночь на понедельник 16 августа заявил, что война в Афганистане окончена. В настоящий момент талибы контролируют около 90 процентов территории страны, а также все контрольно-пропускные пункты.
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