Телевидение Афганистана транслирует чтение Корана

Телеканалы Афганистана показывают записи чтения Корана вместо развлекательных передач, которые ранее выходили в эфир в это время. Об этом сообщает РИА Новости.



Почти все афганские телеканалы перешли на трансляцию чтения Корана. Часть из них транслирует новости о действиях талибов (боевиков запрещенного в РФ движения "Талибан").



Корреспондент агенства передает, что лишь на одном из каналов продолжается показ документальных исторических фильмов. До прихода к власти талибов в это время по афганским каналам шли развлекательные программы.



Представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим в ночь на понедельник 16 августа заявил, что война в Афганистане окончена. В настоящий момент талибы контролируют около 90 процентов территории страны, а также все контрольно-пропускные пункты.

