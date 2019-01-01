В мире
Дональд Трамп прислушался к совету одного из авторитетных ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила газета The New York Times.
Телеведущий спас Иран от удара
22 июня09:30
Дональд Трамп прислушался к совету одного из авторитетных ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила газета The New York Times.
Карлсон привел ряд убедительных для американского президента доводов, а также заметил, что если США развяжет военные действия с Ираном, Дональд Трамп может распрощаться с надеждой на переизбрание на выборах 2020 года, передает ТАСС.
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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
ТЕГИ:Дональд Трамп
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