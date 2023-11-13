Появилось видео, как у Тунберг отбирают микрофон на акции в Амстердаме

У шведской экоактивистки Греты Тунберг в ходе акции, посвященной борьбе с изменением климата в Амстердаме, мужчина попытался выхватить микрофон. Видео с инцидентом опубликовал телеканал NOS.

Мероприятие прошло в воскресенье, 12 ноября, участие в нем приняли порядка 85 тысяч человек.

Во время выступления Тунберг призвала прислушиваться к голосам тех, кто подвергается притеснениям, имея ввиду палестинцев, передает телеканал.

После ее слов на сцену выскочил мужчина и хотел отобрать у нее микрофон. По его словам, люди пришли не на политическую акцию, а на климатическую демонстрацию. Однако мужчину быстро увели со сцены другие активисты и сотрудники служб безопасности. Затем Тунберг спешно завершила свою речь, отметив, что всем известна ее позиция.

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ФОТО: РИА Новости//Шерри Парди
ТЕГИ:АкцияНидерландыГрета Тунберг

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