Появилось видео, как у Тунберг отбирают микрофон на акции в Амстердаме

После ее слов на сцену выскочил мужчина и хотел отобрать у нее микрофон. По его словам, люди пришли не на политическую акцию, а на климатическую демонстрацию. Однако мужчину быстро увели со сцены другие активисты и сотрудники служб безопасности. Затем Тунберг спешно завершила свою речь, отметив, что всем известна ее позиция.

