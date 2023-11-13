Появилось видео, как у Тунберг отбирают микрофон на акции в Амстердаме
У шведской экоактивистки Греты Тунберг в ходе акции, посвященной борьбе с изменением климата в Амстердаме, мужчина попытался выхватить микрофон. Видео с инцидентом опубликовал телеканал NOS.
Мероприятие прошло в воскресенье, 12 ноября, участие в нем приняли порядка 85 тысяч человек.
Во время выступления Тунберг призвала прислушиваться к голосам тех, кто подвергается притеснениям, имея ввиду палестинцев, передает телеканал.
После ее слов на сцену выскочил мужчина и хотел отобрать у нее микрофон. По его словам, люди пришли не на политическую акцию, а на климатическую демонстрацию. Однако мужчину быстро увели со сцены другие активисты и сотрудники служб безопасности. Затем Тунберг спешно завершила свою речь, отметив, что всем известна ее позиция.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор США Тим Скотт заявил о выходе из президентской гонки
- Полянский заявил о необходимости международного сотрудничества для урегулирования в Газе
- Российские войска уничтожили «Лучшего танкиста ВСУ» в Запорожской области
- «По щучьему велению» вошел в десятку самых кассовых отечественных фильмов
- Появилось видео, как у Тунберг отбирают микрофон на акции в Амстердаме
- Мантуров: Опытный образец Checkmate создадут до конца 2025 года
- Жителя Красноярского края арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
- KP.ru: Пугачева закупила в России материал на три новых альбома
- СМИ: Путин пойдет на выборы президента как самовыдвиженец
- Гребенщиков объяснил, почему не возвращается в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru