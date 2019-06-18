Телеканал в Нидерландах назвал имена причастных к крушению «Боинга» в Донбассе

Нидерландский телеканал NOS назвал имена людей, которые могли быть причастны к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Возможными виновниками трагедии в сюжете называются командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев. Утверждается, что он был вместе с конвоем, перевозившем зенитный ракетный комплекс «Бук». Как утверждает Совместная следственная группа (JIT), из этого орудия и был сбит самолет, сообщает «Ура.ру».

В списке возможных виновников катастрофы также Сергей Дубинский (позывной Хмурый). Он якобы возглавлял российскую разведгруппу, сформированную в 2014 году, и занимался транспортировкой ЗРК. В сюжете фигурирует также Олег Пулатов, которого считают заместителем Дубинского.

Журналистами упомянут и украинец Иван Безъязыков, на показаниях которого и строится обвинение против россиян, отмечает «Утро.ру».

Сегодня состоится пресс-конференция Совместной следственной группы, где имена причастных к крушению «Боинга» под Донецком могут быть озвучены официально, пишет «Газета.ру».

Следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области летом 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее украинский политический деятель Олег Царев в эфире НСН прокомментировал заявление бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова о причастности украинских спецслужб к гибели малайзийского «Боинга» под Донецком летом 2014 года.

