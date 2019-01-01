Тарантино собирается вернуться к съемкам «Звездного пути»

Режиссер и продюсер Квентин Тарантино намерен вернуться к работе над франшизой «Звездный путь». Он заявил об этом в интервью изданию Slash Film.

Тарантино также признался, что давно не работал с творческой группой «Звездного пути», но заявил о готовности сценария картины.

Кинорежиссер пообещал вернуться к работе над франшизой после завершения картины «Однажды в Голливуде» . Однако, дата съемок «Звездного пути» еще не назначена.

Ранее стало известно о бракосочетании Квентина Тарантино с 35-летней израильской певицей Даниэллой Пик. Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН заявил, что разница в возрасте супругов не должна стать помехой для близости пары.

