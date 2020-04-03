Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подала заявления в полицию на своего супруга, обвинив его в побоях.



В своем заявлении Кнайсль указала, что во время ссоры несколько раз ударила мужа в грудь, а тот, в свою очередь, отвесил жене две пощечины. Потасовка произошла на ферме Кнайсль в регионе Южная Австрия.