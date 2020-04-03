Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подала заявления в полицию на своего супруга, обвинив его в побоях.
В своем заявлении Кнайсль указала, что во время ссоры несколько раз ударила мужа в грудь, а тот, в свою очередь, отвесил жене две пощечины. Потасовка произошла на ферме Кнайсль в регионе Южная Австрия.
В результате полиция запретила мужу экс-министра, финансисту Вольфгангу Майлингеру, находиться с женой в одном доме. Кроме того, у него изъяли охотничье ружье.
Сам Майлингер заявил полиции, что не хотел бить жену, а пытался ее успокоить.По его словам, супруга в последнее время сильно нервничала из-за распространения коронавируса.
Кнайсль и Майлингер поженились в 2018 году, на их свадьбе присутствовал президент России Владимир Путин, который станцевал с невестой.
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