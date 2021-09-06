Талибы заявили о захвате провинции Панджшер

Провинция Панджшер в Афганистане захвачена полностью и перешла под контроль движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

Как сообщил Муджахид в Twitter, боевики полностью захватили «последний оплот врагов-наемников». При этом представитель талибов отметил, что часть представителей сопротивления бежала. Талибы заверили, что не будут притеснять жителей Панджшера.

Радикалы 3 сентября сообщили о взятии Панджшера под свой контроль после продолжительных боев с Фронтом национального сопротивления Афганистана. Однако представители сопротивления тогда опровергли сообщения о захвате региона, напоминает RT. Противостояние талибов и повстанцев продолжилось.

Позже лидер ополченцев Ахмад Масуд выступил с предложением об остановке огня в провинции, однако талибы отказались, отметив, что сопротивление уже отвергло предложения боевиков о мире, сообщает РИА ФАН.

