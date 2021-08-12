Талибы заявили о захвате Кандагара

Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявили о захвате Кандагара – второго по величине города Афганистана. О взятии в Twitter написал пресс-секретарь боевиков. Ранее сообщалось об интенсивных боях на подступах и в городе. Аэропорт Кандагара прервал работу.

По словам пресс-секретаря, к исполнению обязанностей приступил назначенный талибами губернатор провинции. Он уже успел обратиться к населению. «Талибан» разместил в социальных сетях видеозаписи с боевиками, которые находятся на центральных улицах Кандагара.

Официальные власти Афганистана пока не комментируют обстановку. Если информация подтвердится, Кандагар станет 12 из 34 провинциальных центров страны, которые перешли под контроль талибов. Ранее сегодня они сообщили о захвате города Газни, центра одноименной провинции в центре и Таринкота - столицы провинции Урузган на юго-востоке Афганистана.

Боевики также предприняли штурм Герата. Основные силы обороняющихся во главе с бывшим губернатором Исмаилом Ханом расположены на западе Герата, там бои носят наиболее ожесточенный характер.

Председатель Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла заявил о необходимости созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН по Афганистану. На встрече в Дохе Абдулла также представил план мирного урегулирования в стране расширенной «тройке» - России, США, Китаю и Пакистану, а также представителям «Талибан». По данным афганского телеканала Ariana News, план предусматривает формирование совместного с талибами правительства.

