Талибы запретили бойцам занимать пустые здания посольств в Кабуле
Боевикам движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) приказали не занимать опустевшие здания иностранных посольств в Афганистане, а также не останавливать машины дипломатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя радикалов.
Отмечается, что талибы получили приказ соблюдать дисциплину и не препятствовать передвижению транспорта с дипломатическими номерами.
Кроме того, радикалы призывают жителей Афганистана продолжать заниматься обычными делами и не прекращать экономическую активность.
Ранее радикальное движение объявило всеобщую амнистию для правительственных чиновников и призвало служащих вернуться на работу, отмечает «Свободная пресса».
Напомним, в минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, днем позже представитель радикалов заявил о завершении военных действий в стране. Ряд государств эвакуировали сотрудников своих дипломатических миссий. «Талибан» создает новое правительство Афганистана, боевики пригласили в него женщин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Германия приостановила экономическую помощь Афганистану
- Монеточка не пришла на рассмотрение иска к ней экс-солиста «Чай вдвоём»
- СМИ: Названа основная версия катастрофы Ил-112В
- Мишустин пообещал дополнительные социальные гарантии для школьников-сирот
- Талибы запретили бойцам занимать пустые здания посольств в Кабуле
- Крушение самолета в Подмосковье попало на видео
- В России выделят еще 21 млрд рублей на выплаты семьям с детьми до 7 лет
- Чулпан Хаматова станет председателем жюри «Кинотавра»
- Российские военные начали новые учения в Таджикистане
- Мишустин продлил программу льготной семейной ипотеки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru