Талибы запретили бойцам занимать пустые здания посольств в Кабуле

Боевикам движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) приказали не занимать опустевшие здания иностранных посольств в Афганистане, а также не останавливать машины дипломатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя радикалов.

Отмечается, что талибы получили приказ соблюдать дисциплину и не препятствовать передвижению транспорта с дипломатическими номерами.

Кроме того, радикалы призывают жителей Афганистана продолжать заниматься обычными делами и не прекращать экономическую активность.

Ранее радикальное движение объявило всеобщую амнистию для правительственных чиновников и призвало служащих вернуться на работу, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, в минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, днем позже представитель радикалов заявил о завершении военных действий в стране. Ряд государств эвакуировали сотрудников своих дипломатических миссий. «Талибан» создает новое правительство Афганистана, боевики пригласили в него женщин.

