Талибы требуют покинуть район аэропорта Кабула, сообщают СМИ
Боевики запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" призвали людей без паспортов и виз покинуть территорию кабульского аэропорта. Об этом пишет китайское агентство "Синьхуа".
"Человек, который утверждает, что отвечает за безопасность аэропорта, сказал нам, что все люди, у которых нет законных документов, должны как можно скорее покинуть выход на посадку", - цитирует агентство слова одного из жителей города, которого принудили покинуть аэропорт.
Ранее в четверг представители НАТО и талибы уточнили количество погибших в давке около кабульского аэропорта. Жертвами столпотворения и стрельбы стали 12 человек с момента захвата власти в столице боевиками.
Афганцы надеялись улететь вместе с самолетами, эвакуирующими иностранных граждан. Также Несколько человек погибли при попытке покинуть Афганистан, уцепившись за за шасси взлетающего самолета.
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