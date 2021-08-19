Талибы требуют покинуть район аэропорта Кабула, сообщают СМИ

Боевики запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" призвали людей без паспортов и виз покинуть территорию кабульского аэропорта. Об этом пишет китайское агентство "Синьхуа".



"Человек, который утверждает, что отвечает за безопасность аэропорта, сказал нам, что все люди, у которых нет законных документов, должны как можно скорее покинуть выход на посадку", - цитирует агентство слова одного из жителей города, которого принудили покинуть аэропорт.



Ранее в четверг представители НАТО и талибы уточнили количество погибших в давке около кабульского аэропорта. Жертвами столпотворения и стрельбы стали 12 человек с момента захвата власти в столице боевиками.



Афганцы надеялись улететь вместе с самолетами, эвакуирующими иностранных граждан. Также Несколько человек погибли при попытке покинуть Афганистан, уцепившись за за шасси взлетающего самолета.

