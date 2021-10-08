Талибы проводят масштабную операцию против ИГ в Афганистане

Подразделения движения «Талибан» (запрещено в РФ) начали масштабную силовую операцию в Афганистане против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Боевая активность отмечена сразу в нескольких провинциях страны, сообщает испанское независимое информационное агентство агентство EFE.

Бои идут минимум в четырех провинциях: Кабул, Кунар, Нангархар и Парван. Именно на этих территориях боевики ИГ активизировались в последнее время и регулярно атакуют талибов после того, как те взяли под контроль Афганистан.

Представитель «Талибан» выразил надежду, что в результате операции группировка ИГ в стране будет ликвидирована. По данным, с мест поступают сообщения о десятках убитых боевиков группировки и о десятках пленных.

Между тем, около ста человек погибли, десятки ранены сегодня в результате порыва террориста-смертника в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Взрыв прогремел при большом стечении народа, который собрался на традиционную пятничную молитву.

