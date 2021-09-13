Талибы назвали ложью сообщения о гибели своего вице-премьера
Запрещённое в России движение «Талибан» не подтвердило появившуюся ранее информацию о гибели заместителя нового премьер-министра Афганистана муллы Абдул Гани Барадара. Официальный представитель талибов Вардак Альханафи подчеркнул, что в этих сообщениях «нет ни слова правды», и назвал это «вражеской дезинформацией».
Позже пресс-секретарь политического офиса талибов Мухаммад Наим опубликовал в Twitter аудиообращение самого муллы Барадара, в котором он опровергает сообщения о своей смерти или ранении. Он также назвал неправдой сообщения о якобы возникших межклановых столкновениях.
Минувшей ночью в ряде сетевых афганских СМИ появились сообщения о возможной гибели муллы Барадара во время конфликта между двумя основными группировками талибов на почве раздела власти. Согласно источникам, стычка возникла во дворце Арг в Кабуле между сторонниками Барадара и Анаса Хаккани -лидера «сети Хаккани» (запрещена в России).
Сегодня утром источник, близкий к руководству «Талибана» заявио, что мулла Барадар поехал в Кандагар на встречу с лидером движения муллой Хайбатуллой Ахундзадой.
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