Талибы атаковали иранские КПП на границе

Сразу несколько иранских контрольно-пропускных пунктов на афгано-иранской границе заняли боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает информационное агентство Aamaj News.

Как отмечается перестрелка между иранскими пограничниками и талибами усилились в районе Конг провинции Нимроз. Несколько иранских военнослужащих были захвачены в ходе наступления. Мирное население в срочном порядке покинуло район.

Вооруженные столкновения между боевиками движения «Талибан» и иранскими пограничниками начались в среду во второй половине дня. Причина конфликта уточняется.

Ранее сообщалось, что США обсудят с талибами борьбу с терроризмом.