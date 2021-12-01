Талибы атаковали иранские КПП на границе
Сразу несколько иранских контрольно-пропускных пунктов на афгано-иранской границе заняли боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает информационное агентство Aamaj News.
Как отмечается перестрелка между иранскими пограничниками и талибами усилились в районе Конг провинции Нимроз. Несколько иранских военнослужащих были захвачены в ходе наступления. Мирное население в срочном порядке покинуло район.
Вооруженные столкновения между боевиками движения «Талибан» и иранскими пограничниками начались в среду во второй половине дня. Причина конфликта уточняется.
Ранее сообщалось, что США обсудят с талибами борьбу с терроризмом.
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