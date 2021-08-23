«Талибан» назвал крайний срок для вывода военных США из Афганистана

«Красной чертой» для вывода западных вооруженных сил из Афганистана остается 31 августа, США и Великобританию ожидают последствия, если они потребуют дополнительного времени для эвакуации. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Сухейль Шахин в интервью телеканалу Sky News.

«Это красная черта. Президент [США Джо] Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят [присутствие], это будет означать, что они расширяют оккупацию», — подчеркнул Шахин.

Представитель талибов отметил, что Вашингтону и Лондону откажут в предоставлении дополнительного времени для продолжения эвакуации, пишет Газета.ру. Шахин подчеркнул, что это «вызовет недоверие между нами».

Напомним, в июле Байден объявил о выходе войск США из Афганистана. На фоне процесса вывода военных обострилось противостояние талибов и правительственных войск, и уже 15 августа радикалы объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Планировалось, что американские войска покинут страну к 11 сентября. Однако позже Вашингтон заявил, что рассчитывает на завершение эвакуации к 31 августа. При этом Байден допустил, что срок окончания вывода военнослужащих могут перенести по просьбе партнеров.

Тем временем газета The Times сообщила, что премьер Великобритании Борис Джонсон намерен попросить США продлить сроки эвакуации. Лондону пришлось расширить программу вывоза из Афганистана до 12 тысяч человек, в числе которых сотрудничавшие с Британией местные жители, политики и другие граждане, а также члены их семей, отмечает телеканал «360».

