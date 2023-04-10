«Тайваньская карта США»: При каких условиях Китай нападёт на Тайвань

«Пока США готовы защищать Тайвань, пока они имеют возможность оказать серьезную помощь в случае вторжения китайской армии, Китай не будет нападать на Тайвань, если, конечно, его к этому не принудят какие-то исключительные обстоятельства», - подчеркнул собеседник НСН.

Накануне официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ши И сообщил о начале военных учений вооруженных сил Китая в акваториях вокруг Тайваня. Котков назвал учения НОАК демонстрацией силы, а не угрозой.

«Учения НОАК – очередная демонстрация силы. Она связана с тем, что США снова разыгрывают «тайваньскую карту». Она в том числе связана с визитом представителей руководства Тайваня в США. Китай реагирует достаточно традиционно. Китай никогда не оставит попыток вернуть Тайвань. Китай будет это делать тогда, когда ему это будет выгодно, когда США не смогут по тем или иным причинам помощь острову. Такое теоретически возможно, если будут какие-то серьезные проблемы в самих Соединенных Штатах, или же если регионы, которые крайне стратегически важны для США, отвлекут их внимание от Тайваня. Есть и другой вариант: США сдадут остров Китаю в обмен на очень серьезные уступки», - резюмировал эксперт.

Ранее старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков рассказал «Радиоточке НСН», что конфликт на Украине усилил раскол между Японией и Китаем.

