Таиланд подготовил план эвакуации граждан из пограничных с Ливаном районов Израиля

Министерство иностранных дел Таиланда планирует эвакуировать граждан страны, работающих в Израиле, из пограничных с Ливаном районов. Об этом сообщил официальный представитель и руководитель департамента информации ведомства королевства Никондет Пхалангкун.

По его словам, посольство королевства и израильские власти подготовили план эвакуации из пограничных районов «в связи с опасностью ракетных атак с территории Ливана». Пхалангкун указал, что на севере Израиля находятся почти две тысячи граждан Таиланда.

«Пока от них не поступали просьбы о содействии в эвакуации, но план для ее проведения готов и может быть реализован с возникновением необходимости», — цитирует РИА Новости представителя МИД.

Посольство наблюдает за ситуацией и информирует своих граждан о событиях и мерах безопасности в Израиле.

Ранее израильские силы нанесли удар по Бейруту, в результате атаки в ливанской столице погибли три человека, 74 пострадали, напоминает RT.

