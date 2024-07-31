Таиланд подготовил план эвакуации граждан из пограничных с Ливаном районов Израиля
Министерство иностранных дел Таиланда планирует эвакуировать граждан страны, работающих в Израиле, из пограничных с Ливаном районов. Об этом сообщил официальный представитель и руководитель департамента информации ведомства королевства Никондет Пхалангкун.
По его словам, посольство королевства и израильские власти подготовили план эвакуации из пограничных районов «в связи с опасностью ракетных атак с территории Ливана». Пхалангкун указал, что на севере Израиля находятся почти две тысячи граждан Таиланда.
«Пока от них не поступали просьбы о содействии в эвакуации, но план для ее проведения готов и может быть реализован с возникновением необходимости», — цитирует РИА Новости представителя МИД.
Посольство наблюдает за ситуацией и информирует своих граждан о событиях и мерах безопасности в Израиле.
Ранее израильские силы нанесли удар по Бейруту, в результате атаки в ливанской столице погибли три человека, 74 пострадали, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru