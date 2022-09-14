Таджикский пограничник погиб при инциденте на границе с Киргизией

Как минимум один военнослужащий пограничной службы Таджикистана погиб, несколько получили ранения в результате вооруженного столкновения на границе с Киргизией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Конфликт возник сегодня утром на участке таджикско-киргизской границы в районе Ворух (Согдийская область) в месте расположения погранпоста «Кех». Раненые пограничники Таджикистана госпитализированы. Перестрелка остановлена.

По заявлению Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, киргизские пограничники без видимых оснований открыли огонь по таджикскому погранпосту. Применялись миномет, автоматы и другое огнестрельное оружие. Таджикские пограничники открыли ответный огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным ГКНБ, со стороны Киргизии к границе стягиваются дополнительные силы, в том числе, военная техника. Для выяснения обстоятельств инцидента проводятся переговоры между представителями пограничных служб обеих республик.

