Таджикистан намерен запретить русифицировать имена и фамилии

Власти Таджикистана собираются запретить использование славянских суффиксов в фамилиях и отчествах. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что нижняя палата парламента приняла соответствующие поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния».

В документе отмечается, что при регистрации имен новорожденных в фамилиях нельзя будет использовать суффиксы "-ов-/-ев-", а в отчествах — "-ович/-евич" и "-овн-/-евн-".

При этом, министр юстиции Музаффар Ашуриён заявил, что исключения будут сделаны для проживающих в Таджикистане национальных меньшинств. Кроме того, сообщается, что поправки касаются только тех детей, которые родятся после принятия закона. Министр объяснил необходимость принятия поправок «возрождением национальных имен», отмечает RT.

Напомним, гражданам Таджикистана еще в 2007 году рекомендовали отказаться от славянских суффиксов в отчествах и фамилиях. Пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон.

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Между тем, в феврале НСН писала, что в Таджикистане построят пять русскоязычных школ. В рамках межгосударственного соглашения русскоязычные средние образовательные учреждения появятся в разных городах страны, в частности, в Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Обучаться в каждой из школ смогут до 1200 детей. В школах будут утверждены образовательные стандарты РФ.

На строительство школ будет выделено из бюджета 6 млрд рублей. Соглашение между странами было подписано в апреле прошлого года, в феврале закон о ратификации был одобрен Госдумой и Советом федерации. Позже подпись на документе поставил Владимир Путин.

