Сунак заявил о необходимости строить внешнюю политику по примеру Китая и России

Сунак указал, что Великобритания должна следовать примеру своих противников. Он подчеркнул, что благодаря этому Лондон совершит эволюционный скачок и укрепит свою позицию в защите собственных ценностей и открытости, добившись процветания. Упор на кратковременную перспективу политик назвал неэффективным.

Агентство отметило, что после вступления в должность Сунак смягчил подход Лондона к Пекину, отвергнув план своей предшественницы Лиз Трасс объявить Китай угрозой для Великобритании.

Ранее Сунак подтвердил планы Великобритании сохранить или увеличить оказываемую Киеву военную помощь в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

