Сунак заявил о необходимости строить внешнюю политику по примеру Китая и России
Глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что внешняя политика Лондона должна ориентироваться на долгосрочную перспективу. В качестве примера политик назвал такие страны, как Россия и Китай, сообщило издание Bloomberg.
Сунак указал, что Великобритания должна следовать примеру своих противников. Он подчеркнул, что благодаря этому Лондон совершит эволюционный скачок и укрепит свою позицию в защите собственных ценностей и открытости, добившись процветания. Упор на кратковременную перспективу политик назвал неэффективным.
Агентство отметило, что после вступления в должность Сунак смягчил подход Лондона к Пекину, отвергнув план своей предшественницы Лиз Трасс объявить Китай угрозой для Великобритании.
Ранее Сунак подтвердил планы Великобритании сохранить или увеличить оказываемую Киеву военную помощь в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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