Суд в США рассмотрит дело о разблокировке российских YouTube-каналов 6 декабря

Суд в Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по запросу компании Google об отмене решений российских судов, связанных с разблокировкой YouTube-каналов АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения, сообщает РИА Новости.

Согласно графику, поданному в суде северного округа Калифорнии, до 10 сентября ожидается ходатайство об ускоренном изучении дела, после чего ответчикам будет дано время до 20 сентября для предоставления своих возражений.