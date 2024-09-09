Суд в США рассмотрит дело о разблокировке российских YouTube-каналов 6 декабря
Суд в Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по запросу компании Google об отмене решений российских судов, связанных с разблокировкой YouTube-каналов АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения, сообщает РИА Новости.
Согласно графику, поданному в суде северного округа Калифорнии, до 10 сентября ожидается ходатайство об ускоренном изучении дела, после чего ответчикам будет дано время до 20 сентября для предоставления своих возражений.
Позиция ответчика должна быть представлена до 31 октября, а истец ответит на нее до 21 ноября.
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград», принадлежащего бизнесмену Константину Малофееву, еще в 2020 году за нарушение законодательных норм. Позже, в марте 2022 года, компания Google приняла решение заблокировать все каналы, связанные с RT и Sputnik, на территории Европы в ответ на российскую военную операцию в Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru