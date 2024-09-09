Суд в США рассмотрит дело о разблокировке российских YouTube-каналов 6 декабря

Суд в Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по запросу компании Google об отмене решений российских судов, связанных с разблокировкой YouTube-каналов АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения, сообщает РИА Новости.

Согласно графику, поданному в суде северного округа Калифорнии, до 10 сентября ожидается ходатайство об ускоренном изучении дела, после чего ответчикам будет дано время до 20 сентября для предоставления своих возражений.

Google окончательно лишил блогеров из РФ заработка от рекламы на YouTube

Позиция ответчика должна быть представлена до 31 октября, а истец ответит на нее до 21 ноября.

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград», принадлежащего бизнесмену Константину Малофееву, еще в 2020 году за нарушение законодательных норм. Позже, в марте 2022 года, компания Google приняла решение заблокировать все каналы, связанные с RT и Sputnik, на территории Европы в ответ на российскую военную операцию в Украине, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:YoutubeСудСША

Горячие новости

Все новости

партнеры