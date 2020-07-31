Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

В США апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт, который он совершил на Бостонском марафоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

Отмечается, что дело передано в окружной суд для нового процесса и вынесения приговора. Таким образом, апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне не дало возможности отобрать непредвзятых присяжных.

Кроме того, суд принял решение оправдать Царнаева по пунктам, связанным с незаконным ношением оружия в ходе совершения преступления.

Теракт произошел у финишной черты Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Жертвами взрывов стали три человека, 264 получили ранения.





