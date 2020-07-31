Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
В США апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт, который он совершил на Бостонском марафоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.
Отмечается, что дело передано в окружной суд для нового процесса и вынесения приговора. Таким образом, апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне не дало возможности отобрать непредвзятых присяжных.
Кроме того, суд принял решение оправдать Царнаева по пунктам, связанным с незаконным ношением оружия в ходе совершения преступления.
Теракт произошел у финишной черты Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Жертвами взрывов стали три человека, 264 получили ранения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- СК Белоруссии: Показания задержанных россиян непоследовательны и различаются
- После ДТП с девятью погибшими в Крыму задержан организатор перевозки
- В ВОЗ заявили о рекордном росте заражений коронавирусом за сутки
- Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
- Умер режиссер Алан Паркер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru