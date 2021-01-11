Суд в Швеции вынес приговор напавшим на блогера из Чечни
В Швеции вынесен приговор по делу о нападении на блогера из Чечни, который критиковал власти республики. Двое обвиняемых получили 10 и 8 лет тюремного заключения. Такое решение вынес окружной суд города Евле.
После отбытия срока наказания их вышлют из королевства без права на возвращение. Кроме того, оба обвиняемых обязан будут возместить ущерб потерпевшему в размере 140 тысяч шведских крон (около 17 тысяч долларов США) с процентами.
По версии следствия, 30-летний гражданин России Руслана Мамаев напал с молотком на блогера Тумсо Абдурахманова в его квартире в Евле в феврале прошлого года. Мамаев отрицет, что намеревался убить пострадавшего. Осуждена также гражданка РФ, которая помогала при подготовке покушения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с этим происшествием, однако утверждал, что нападение на блогера не связано с его критикой в адрес руководства Чеченской республики.
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