Суд в Париже отменил решение о выплате Россией украинскому Ощадбанку более $1 млрд

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины», говорится в сообщении на сайте Минюста РФ.

Ощадбанк подал иск к России в 2015 году за экспроприацию его имущества в Крыму после воссоединения полуострова с Россией в марте 2014 года. Банк ссылался на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. По решению арбитража, Россия должна была выплатить 1,3 млрд долларов.

«Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала», - говорится в сообщении министерства.

Минюст смог доказать, что отделения банка в Крыму были созданы в советский период и не подпадают под это соглашение о защите инвестиций. По данным на сайте министерства, это решение станет прецедентным и позволит и дальше доказывать отсутствие прав «украинских инвесторов» на активы в Крыму.

