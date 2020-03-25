Суд в Лондоне не отпустил под залог Ассанжа, опасающегося коронавируса в тюрьме
Лондонский суд отказался временно выпустить на свободу из-под стражи основателя интернет-ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа . Таким образом отклонено ходатайство адвокатов, которые просили освободить его под залог из-за угрозы заражения коронавирусом.
Слушания прошли в Магистратском суде лондонского округа Вестминстер. Судья заявил, что Ассанж может не вернуться на слушания по его экстрадиции в США, если сейчас откажется вне тюрьмы, передает ТАСС.
Защита настаивала, что, если Ассанжа останется под стражей, ему из-за болезни легких его жизни будет угрожать повышенная опасность, а адвокаты не смогут работать с ним по материалам дела.
Слушания по экстрадиции Ассанжа по запросу Вашингтона начались 22 февраля и были приостановлены до 18 мая. Основатель Wikileaks был обвинен в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, затем обвинения сняли.
С июня 2012 года Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Американские власти объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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