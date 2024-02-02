Суд в Гааге постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России из-за СВО
Международный суд ООН продолжит рассмотрение иска Украины к России о нарушении конвенции о геноциде в связи с военной операцией. Об этом сообщает Reuters.
Иск Украина подала в феврале 2022 года. Как сообщал президент страны Владимир Зеленский, Киев требует привлечь Москву к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии». Россия на слушаниях в сентябре 2022 года настаивала на прекращении дела.
Председатель суда Джоан Донохью заявила, что суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение большинства претензий по иску Украины против России. Сегодня он вынес решение 15 голосами против одного о том, что будет рассматривать по существу этот иск в соответствии со статьей 9-й Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. Шесть возражений, выдвинутых со стороны России, суд отклонил.
Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что иск основан на «извращенной логике» и заявлял, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
Ранее Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму, пишет ТАСС со ссылкой на председателя инстанции Джоан Донохью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru