Суд в Гааге постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России из-за СВО

Председатель суда Джоан Донохью заявила, что суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение большинства претензий по иску Украины против России. Сегодня он вынес решение 15 голосами против одного о том, что будет рассматривать по существу этот иск в соответствии со статьей 9-й Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. Шесть возражений, выдвинутых со стороны России, суд отклонил.

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что иск основан на «извращенной логике» и заявлял, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.

Ранее Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму, пишет ТАСС со ссылкой на председателя инстанции Джоан Донохью.

