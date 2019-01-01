Суд в Бразилии освободил Темера из-под стражи
Верховный суд Бразилии изменил меру пресечения находящемуся под стражей экс-президенту страны Мишелу Темеру до вынесения окончательного вердикта. Политика отправили под подписку о невыезде и запретили общаться с другими подозреваемыми. Суд арестовал имущество экс-главы государства и конфисковал его загранпаспорт, передает ТАСС.
Темер является фигурантом ряда громких коррупционных дел в Бразилии.
78-летний Темер — доктор юридических наук, вице-президент Бразилии (2011-2016) и президент Бразилии (2016-2019), председатель Партии бразильского демократического движения.
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