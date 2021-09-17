Суд в Армении запретил экс-президенту Кочаряну посетить Москву

Суд в Ереване принял решение о запрете бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну выезжать за границу и, в частности, посетить Россию. В заявлении блока «Армения», который возглавляет Кочарян, подчёркивается, что у суда не было правовых оснований для такого вердикта.

«Президент Кочарян неоднократно посещал Москву, и каких-либо проблем выявлено не было», - отмечается в комментарии. В блоке полагают, что действующая власть Армении хочет оказать давление на экс-президента и ограничить его политическую активность. Приехать в Москву Кочаряна ранее пригласила партия «Единая Россия».

Роберт Кочарян и бывший руководитель аппарата президента, экс-вице-премьер Армен Геворкян проходят обвиняемыми по уголовному делу о взяточничестве, которое сейчас рассматривает суд в Ереване.

В то же время, в апреле было прекращено уголовное преследование по статье «свержение конституционного строя» против них, а также бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна и экс-начальника главного штаба, бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

