Суд Гааги снял арест с водок «Столичная» и «Московская» по делу ЮКОСа

Окружной суд Гааги принял решение о снятии наложенного ранее ареста с брендов водки «Столичная» и «Московская» в рамках разбирательства между Россией и бывшими акционерами ЮКОСа.

Новое постановление опубликовано на сайте судебной инстанции. Отменён арест обоих торговых знаков, указано в документе.

Бывшие акционеры российской нефтяной компании ранее сумели добиться ареста на территории стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов, Люксембурга) целого ряда торговых знаков на алкогольную продукцию, которые принадлежат Российской Федерации.

Вердикты об аресте были приняты в рамках инициированной процедуры взыскания с РФ свыше 50 миллиардов долларов США. Решения были вынесены апелляционным судом Гааги в феврале текущего года.

