Строительство Польшей канала через Балтийскую косу выгодно Москве
Возможная реализация планов председателя польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим «удар по Москве» приведет лишь к обогащению российских бизнесменов, пишет местное издание Gazeta Wyborcza.
Единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и для Качиньского создание канала в обход Балтийского пролива станет «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы», сообщает газета.
«Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. <…> На канале сколотят состояние россияне. 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», — заключило издание.
По данным Gazeta Wyborcza, сейчас предприниматели из России транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль.
Балтийская коса — узкая полоска суши, отделяющая Калининградский залив от основной части Гданьского залива.
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