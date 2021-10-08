Строительство Польшей канала через Балтийскую косу выгодно Москве

Возможная реализация планов председателя польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим «удар по Москве» приведет лишь к обогащению российских бизнесменов, пишет местное издание Gazeta Wyborcza.

Единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и для Качиньского создание канала в обход Балтийского пролива станет «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы», сообщает газета.

«Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. <…> На канале сколотят состояние россияне. 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», — заключило издание.

По данным Gazeta Wyborcza, сейчас предприниматели из России транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство канала позволит им увеличить грузооборот и нарастить прибыль.

Балтийская коса — узкая полоска суши, отделяющая Калининградский залив от основной части Гданьского залива.

