Стрельбу на авиабазе США начал военный Саудовской Аравии
6 декабря 201923:19
Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что стрельбу на авиабазе штата открыл военнослужащий ВВС Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Десантиса, на авиабазе саудовский военный проходил обучение.
Согласно последним данным, в результате инцидента четыре человека погибли, еще восемь получили ранения. Стрелок был ликвидирован.
В настоящее время начало расследование произошедшего. Территория авиабазы оцеплена.
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