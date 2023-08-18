Страны ЭКОВАС определили дату вторжения в Нигер
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) назначило точную дату вторжения в Нигер и согласовало план операции. Об этом заявил представитель организации Абдель Фатау Мусах.
«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», - приводит слова Мусаха телеканал Al Jazeera.
Он отметил, что военное решение не является для организации предпочтительным вариантом. Мусах обвинил мятежников Нигера в неуступчивости.
«События, происходящие в Нигере, являются частью серии переворотов в регионе, и мы пытаемся положить им конец», - добавил он.
Как сообщает «Радиоточка НСН», командование армии Нигера 17 августа направило войска на границу с Бенином и Нигерией. Против вмешательства в дела страны выступил Африканский союз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru