Страны ЭКОВАС определили дату вторжения в Нигер

«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», - приводит слова Мусаха телеканал Al Jazeera.

Он отметил, что военное решение не является для организации предпочтительным вариантом. Мусах обвинил мятежников Нигера в неуступчивости.

«События, происходящие в Нигере, являются частью серии переворотов в регионе, и мы пытаемся положить им конец», - добавил он.

Как сообщает «Радиоточка НСН», командование армии Нигера 17 августа направило войска на границу с Бенином и Нигерией. Против вмешательства в дела страны выступил Африканский союз.

