Страны БРИКС подтвердили необходимость реформы ООН

Министры иностранных дел стран объединения приняли соответствующее заявление по итогам встречи на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Министры подтвердили свою приверженность укреплению и реформированию многосторонней системы, особенно ООН и ее главных органов», — говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, это необходимо, чтобы сделать институты и инструменты глобального управления «более инклюзивными, репрезентативными, основанными на участии», пишет RT.

Кроме того, страны БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств и выразили приверженность мирному урегулированию разногласий с помощью дипломатии, пишет РИА ФАН.

