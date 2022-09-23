Страны БРИКС подтвердили необходимость реформы ООН

Страны БРИКС подтвердили необходимость реформирования ООН, Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного Валютного Фонда (МВФ). Об этом сообщает РИА Новости.

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Министры иностранных дел стран объединения приняли соответствующее заявление по итогам встречи на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Министры подтвердили свою приверженность укреплению и реформированию многосторонней системы, особенно ООН и ее главных органов», — говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, это необходимо, чтобы сделать институты и инструменты глобального управления «более инклюзивными, репрезентативными, основанными на участии», пишет RT.

Кроме того, страны БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств и выразили приверженность мирному урегулированию разногласий с помощью дипломатии, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Генассамблея ООНБриксООН
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