Столтенберг призвал НАТО расширить свою роль на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении перед комитетом европарламента по иностранным делам в Брюсселе высказал идею, что альянс способен усилить свои позиции на Ближнем Востоке, не участвуя при этом в боевых миссиях. Об этом сообщает РИА Новости.



По мнению генсека, вопрос заключается в том, способно ли НАТО остановить вовлечение в новые военные операции. Как отметил Столтенберг, "превентивные меры" должны стать приоритетом перед военным вмешательством. Он также отметил, что НАТО может усилить свое влияние через обучение военных в странах ближневосточного региона, в частности, в Ираке. Он особо выделил тот факт, что расширение присутствия НАТО возможно только в сотрудничестве с ближневосточными странами.

Ранее Президент США Трамп уже заявлял, что НАТО необходимо расширить свое присутствие в регионе, особенно в Ираке. Генсек альянса ранее заявлял, что НАТО способно внести значительный вклад в улучшение ситуации на Ближнем Востоке, а также в борьбу с терроризмом.