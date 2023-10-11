Столтенберг пообещал «единый и решительный» ответ на атаку на Balticconnector

НАТО даст «решительный» ответ в случае подтверждения намеренной атаки на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии из-за ЧП на газопроводе Balticconnector. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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«В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее оператор Balticconnector и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли в ночь на 8 октября из-за падения давления в трубе. Специалисты допустили, что здесь могла произойти утечка.

Во вторник сейсмологи фонда NORSAR (Норвегия) сообщили о вероятном взрыве в ночь на воскресенье в районе газопровода в Балтийском море, пишет RT. Столтенберг заявлял, что НАТО готова внести вклад в расследование инцидента.

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
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