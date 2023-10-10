Президент Финляндии допустил диверсию на газопроводе Balticconnector

Повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией могло произойти в результате диверсии. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, пишет РИА Новости.

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По его словам, расследование причин аварии ведется под контролем властей Финляндии. Причина повреждения пока не ясна, отметил политик.

«Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия», - сказал президент Финляндии.

Balticconnector проходит по дну Балтийского моря и соединяет финский Инкоо и эстонский Палдиски.

В ночь на 8 октября давление в газопроводе резко упало. После этого его клапаны временно перекрыли, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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