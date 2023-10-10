Президент Финляндии допустил диверсию на газопроводе Balticconnector
Повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией могло произойти в результате диверсии. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, пишет РИА Новости.
По его словам, расследование причин аварии ведется под контролем властей Финляндии. Причина повреждения пока не ясна, отметил политик.
«Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия», - сказал президент Финляндии.
Balticconnector проходит по дну Балтийского моря и соединяет финский Инкоо и эстонский Палдиски.
В ночь на 8 октября давление в газопроводе резко упало. После этого его клапаны временно перекрыли, отмечает «Радиоточка НСН».
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