Президент Финляндии допустил диверсию на газопроводе Balticconnector

По его словам, расследование причин аварии ведется под контролем властей Финляндии. Причина повреждения пока не ясна, отметил политик.

«Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия», - сказал президент Финляндии.

Balticconnector проходит по дну Балтийского моря и соединяет финский Инкоо и эстонский Палдиски.

В ночь на 8 октября давление в газопроводе резко упало. После этого его клапаны временно перекрыли, отмечает «Радиоточка НСН».

