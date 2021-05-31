Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с РФ

НАТО хочет улучшить отношения с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии заседаний глав МИД и Минобороны стран-участниц организации.

«Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией», — цитирует генсека НАТО ТАСС.

Столтенберг отметил, что альянсу и РФ необходимо поддерживать диалог, «который еще важнее, когда трудные отношения».

Министры иностранных дел и обороны стран Североатлантического альянса 1 июня проведут заседание в формате телеконференции. По словам Столтенберга, одними из тем встречи станут ситуация на Украине и в Белоруссии, а также подготовку к саммиту НАТО, запланированному на 14 июня.

Между тем, Россия намерена создать около 20 новых соединений и частей в Западном военном округе для противостояния НАТО, сообщает телеканал «360». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, действия Запада «разрушают систему безопасности в мире» и вынуждают Россию «принять меры адекватного противодействия», отмечает «Свободная пресса».

