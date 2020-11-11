Стоимость Brent растет на фоне публикации отчета Минэнерго США

Министерство энергетики США снизило прогноз стоимости нефти марки Brent c $41,19 до $40,61 до конца текущего года, сообщает «Коммерсант».

На этом фоне стоимость Brent подскочила на 2,85% на бирже ICE — до $43,6. Также Минэнерго снизило прогноз по добыче нефти в текущем году - с 11,5 млн б/с до 11,4 млн б/с.

Нефть Brent скатилась ниже $39 за баррель

Как ожидается, мировое потребление жидких углеводородов в среднем составит 92,9 млн б/с в течение всего 2020 года, что на 8,6 млн б/с меньше, чем в прошлом году.

На днях цены на нефть активно стали расти на мировых рынках после появления информации об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которые разработаны компаниями Pfizer и BioNTech. Марка Brent прибавляла одномоментно почти 8%.

Цена январских контрактов достигала 42,56 долларов США за баррель, декабрьские фьючерсы на сорт WTI поднимались до 40,25 доллара за бочку (+8,37%).

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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