Стало известно, сколько Белоруссия ежегодно платит России по госкредитам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ежегодно выплачивает России проценты по ранее выданным госкредитам в сумме около одного миллиарда долларов США, сообщает Интерфакс.

Выступая на Всебелорусском народном собрании глава государства отметил, что кредиты от Москвы нельзя назвать благотворительностью.

«Зачастую проценты по этим кредитам на порядок выше общемировых. И мы возвращаем эти кредиты в срок, нам никто их не списывает», - подчеркнул белорусский лидер.

Внешний госдолг Белоруссии, по состоянию на 1 января 2021 года, составил 18,6 миллиарда долларов, из них Москве Минск должен около 10 миллиардов долларов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что началась подготовка встречи Владимира Путина и Лукашенко, сообщает «Свободная пресса». Представитель Кремля пообещал, что сроки сообщат своевременно.

