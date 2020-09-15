Стало известно о крушении вертолёта США в Сирии

Военный вертолёт США, предположительно, разбился на северо-востоке Сирии, в провинции Аль-Хасака. Информацию об этом распространило сирийское агентство SANA со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно этим данным, вертолёт упал в деревне Тал Хаддад, туда уже прибыли американские бронетранспортёры, они оцепили место инцидента, отмечает RT.

Ранее в Сирии стало известно об уничтожении вертолёта правительственных сил. Произошло это на северо-западе провинции Алеппо в зоне деэскалации «Идлиб». Машина была сбита ракетой, экипаж погиб.

Предположительно, вертолет был атакован силами, противостоящими сирийским властям.

