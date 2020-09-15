Стало известно о крушении вертолёта США в Сирии
Военный вертолёт США, предположительно, разбился на северо-востоке Сирии, в провинции Аль-Хасака. Информацию об этом распространило сирийское агентство SANA со ссылкой на осведомлённые источники.
Согласно этим данным, вертолёт упал в деревне Тал Хаддад, туда уже прибыли американские бронетранспортёры, они оцепили место инцидента, отмечает RT.
Ранее в Сирии стало известно об уничтожении вертолёта правительственных сил. Произошло это на северо-западе провинции Алеппо в зоне деэскалации «Идлиб». Машина была сбита ракетой, экипаж погиб.
Предположительно, вертолет был атакован силами, противостоящими сирийским властям.
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