Стало известно, когда Трамп впервые выступит в качестве кандидата в президенты

Бывший американский лидер Дональд Трамп 28 января в штате Южная Каролина впервые публично выступит после объявления о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 году, сообщает NBC.

Бывший вице-президент США заявил, что американцы хотят вернуть политику Трампа

Бывший президент выступит в здании Законодательного собрания в столице Южной Каролины. На выступлении смогут присутствовать до 500 человек.

Поддержку Трампу окажут сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм и губернатор Генри Макмастер.

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении побороться за должность президента США в 2024 году.

Ранее политик сообщил, что ФБР, которое расследует пропажу ноутбука сына действующего президента Джо Байдена Хантера Байдена, незадолго до выборов 2020 года цензурировало «неудобную» информацию, связанную с данным делом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры