Стало известно, когда Трамп впервые выступит в качестве кандидата в президенты
Бывший американский лидер Дональд Трамп 28 января в штате Южная Каролина впервые публично выступит после объявления о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 году, сообщает NBC.
Бывший президент выступит в здании Законодательного собрания в столице Южной Каролины. На выступлении смогут присутствовать до 500 человек.
Поддержку Трампу окажут сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм и губернатор Генри Макмастер.
Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении побороться за должность президента США в 2024 году.
Ранее политик сообщил, что ФБР, которое расследует пропажу ноутбука сына действующего президента Джо Байдена Хантера Байдена, незадолго до выборов 2020 года цензурировало «неудобную» информацию, связанную с данным делом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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