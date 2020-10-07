Названы даты переговоров в Женеве по конфликту в Карабахе
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе состоятся в Женеве.
Как передаёт агентство Рейтер, Ле Дриан заявил о том, что встреча по ситуации в непризнанной республике состоится уже в четверг. Также глава французского МИД рассказал о переговорах в Москве, которые планируется провести в понедельник 12 октября.
Ранее власти Армении сделали заявление о том, что рассматривают вопрос признания республики Нагорный Карабах и примут решение исходя из анализа ситуации.
Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Баку сообщил об атаках армянских ВС. Из Еревана поступила информация о наступлении Азербайджана в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. Непризнанная республика Нагорный Карабах ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию населения.
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