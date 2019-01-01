Стала известна новая версия самоубийства Гитлера

В ФБР поступила информация, что лидер нацистов на подводной лодке добрался до Аргентины, где ему было предоставлено убежище. Затем Гитлер в течение многих лет якобы жил в предгорьях Анд, говорится в рассекреченном досье.

Стоит отметить, что американские разведчики сочли сообщения о побеге Гитлера в Аргентину недостоверными и заключили, что продолжить поиск лидера нацистов невозможно из-за неполной информации.

Напомним, что в октябре прошлого года ЦРУ рассекретило материалы о сексуальной жизни лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. В докладе антрополога Генри Филда, составленном в 1943 году, говорится, что Гитлер сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации, а также имел склонность к садомазохизму. Публицист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что рассекреченная информация не имеет никакого значения, учитывая преступления Гитлера против человечества.