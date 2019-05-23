Стала известна дата отставки Терезы Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается 24 мая объявить о своей отставке. Об этом стало известно газете The Times от информированных источников в правительстве.
Причиной стали разногласия по Brexit. Накануне Мэй заявила о возможности проведения повторного референдума, если предложение одобрят законодатели, пишет «Утро.ру».
Из-за разногласий с Мэй по Brexit в среду подала в отставку лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом, сообщает RT.
Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН рассказала о причинах возможного заговора в Великобритании.
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