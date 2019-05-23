Стала известна дата отставки Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается 24 мая объявить о своей отставке. Об этом стало известно газете The Times от информированных источников в правительстве.

Причиной стали разногласия по Brexit. Накануне Мэй заявила о возможности проведения повторного референдума, если предложение одобрят законодатели, пишет «Утро.ру».

Из-за разногласий с Мэй по Brexit в среду подала в отставку лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом, сообщает RT.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН рассказала о причинах возможного заговора в Великобритании.

