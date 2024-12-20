США выслали за год 270 тысяч мигрантов
Американская Иммиграционная и таможенная служба (ICE) депортировала свыше 270 тысяч мигрантов за 2024 финансовый год. Об этом ведомство сообщило в своем отчете.
Отмечается, что за отчетный период ICE выслала 271 484 мигранта в 192 государства. Это почти вдвое превышает показатели 2023 года — 142 580 человек.
Число депортаций стало наибольшим с 2014 финансового года. Тогда ICE выдворила около 316 тысяч человек.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен провести массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием режима чрезвычайного положения и военных ресурсов, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru