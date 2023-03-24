США ввели санкции против самолета Лукашенко

Минфин США внес самолет, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, в санкционный список, сообщает ТАСС.

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Также отмечается, что под санкции попали БелАЗ и МАЗ.

Кроме того, Штаты ввели санкции против секретаря ЦИК Белоруссии Елены Балдовской.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоСанкции

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