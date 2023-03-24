США ввели санкции против самолета Лукашенко
24 марта 202317:40
Минфин США внес самолет, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко, в санкционный список, сообщает ТАСС.
Также отмечается, что под санкции попали БелАЗ и МАЗ.
Кроме того, Штаты ввели санкции против секретаря ЦИК Белоруссии Елены Балдовской.
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24 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru