США введут санкции против бывших президентов Гватемалы и Гондураса

США ограничат въезд в страну и получение американских виз для лиц, участвовавших в подрывающих демократические процессы или институты действиях, либо причастных к коррупции или препятствовавших расследованию подобных деяний в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Граждане Гватемалы, Гондураса и Сальвадора последовательно отвергают коррупцию, требуют подотчетности со стороны своих правительств и частных лиц в своих странах и защищают демократические институты. Соединенные Штаты поддерживают тех граждан, организации и государственных служащих, которые привержены делу продвижения общественного блага и создания надежд и возможностей для жителей региона, даже несмотря на неудачи в обеспечении верховенства закона и усилия по борьбе с безнаказанностью», — говорится в сообщении.

В частности, санкции коснутся экс-президентов Гватемалы и Гондураса Альваро Колома Кабальероса и Хосе Порфирио Лобо Соса, а также ряда бывших и действующих депутатов и чиновников Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

